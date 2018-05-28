اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين التقدم الميداني المستمر لجيش الشرعية في اليمن على أكثر من جبهة ، مشيرة إلى أن كتائب الجيش لم يعد يفصلها عن مدينة الحديدة الإستراتيجية ، سوى 50 كيلومترا .
و أخبرت صحف الإثنين عن مقتل 9 جنود روس رفقة عدد أكبر من جنود النظام السوري ، إضافة إلى جرح العشرات إثر عملية إرهابية نفذها انتحاريون من تنظيم داعش الإرهابي .
وتابعت الصحف الإستعدادات الجارية بالعاصمة الفرنسية ، باريس ، لاحتضان اللقاء الذي سيجمع غدا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ، فائز السراج و قائد الجيش الوطني الليبي ، المشير خليفة حفتر و صالح عقيلة رئيس مجلس النواب الليبي .
GMT 20:19 2018 الأحد ,27 أيار / مايواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاحد
GMT 18:13 2018 الأحد ,27 أيار / مايووفاة الإعلامية سميحة أبوزيد مقدمة برنامج "صوت مصر"
GMT 18:31 2018 السبت ,26 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 17:50 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوعمرو أديب يعلق على تصريحات خالد الجندي بجواز إفطار محمد صلاح
GMT 10:33 2018 الجمعة ,25 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
أرسل تعليقك