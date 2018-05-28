اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين التقدم الميداني المستمر لجيش الشرعية في اليمن على أكثر من جبهة ، مشيرة إلى أن كتائب الجيش لم يعد يفصلها عن مدينة الحديدة الإستراتيجية ، سوى 50 كيلومترا .

و أخبرت صحف الإثنين عن مقتل 9 جنود روس رفقة عدد أكبر من جنود النظام السوري ، إضافة إلى جرح العشرات إثر عملية إرهابية نفذها انتحاريون من تنظيم داعش الإرهابي .

وتابعت الصحف الإستعدادات الجارية بالعاصمة الفرنسية ، باريس ، لاحتضان اللقاء الذي سيجمع غدا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ، فائز السراج و قائد الجيش الوطني الليبي ، المشير خليفة حفتر و صالح عقيلة رئيس مجلس النواب الليبي .