اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الأربعاء بتأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج متابعته للمشاكل التي تعاني منها مدن الجنوب في العديد من المجالات، متعهدًا بأن يعود الجنوب الليبي لمكانته اللائقة.
وبينت عقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية في مدينة طبرق بحث خلالها الوضع في الجنوب والصراع المسلح الدائر في سبها وسبل إنهاء الاقتتال بها.
ونقلت دعم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بطرابلس جهود الشعب الليبي في تحقيق السلم والاستقرار بالبلاد.
وتطرقت إلى تجديد السفارة الإيطالية في ليبيا استمرار دعم إيطاليا جميع الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى الاستقرار والتنمية والقضاء على الإرهاب والعمل على اختيار حكومة ليببية موحدة تعمل على السيطرة على الحدود للحد من المهاجرين.
وأشارت إلى مهاجمة الحوثيين ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر مما أسفر عن «أضرار طفيفة»، وفق ما ذكرت قوات التحالف العربي.
وأخبرت صحف ليبيا عن مطالبة جامعة الدول العربية بلجنة تحقيق دولية في صدامات غزة الدامية خلال يوم الأرض.
GMT 19:28 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 19:24 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
GMT 19:22 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 19:19 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 10:56 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
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