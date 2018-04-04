اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء أنباء الغارة التي نفذتها مروحيات الجيش الأفغاني على موقع قرب قندوز شمال شرق أفغانستان وخلّفت على الأقل 100 ضحية بين قتيل وجريح.
واهتمت بإدانة باكستان للاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وتناقلت استنكار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وعدد من الدول لمقتل وإصابة عشرات المحتجين في إقليم كشمير على يد القوات الهندية.
وتابعت المساعي الجارية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وبين باكستان والهند من الجانب الآخر لتحسين العلاقات والتركيز على معالجة التحديات الإقليمية المشتركة.
وأشارت إلى زيارة قائد القوات البحرية التركية الأدميرال عدنان اوزبال إلى باكستان لبحث العلاقات الثنائية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.
وأخبرت عن مقتل عشرة أشخاص بحوادث إطلاق نار وقعت في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان خلال اليومين الماضيين.
وعرجت صحف باكستان إلى المحادثات الجارية بين باكستان والصين للوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
GMT 19:32 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء
GMT 19:24 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
GMT 19:22 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 19:19 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 10:56 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
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