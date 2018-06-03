اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

تابعت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد التقدم الميداني غير المسبوق لجيش الشرعية في اليمن ، على جبهة الساحل الغربي ، مشيرة إلى أن الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي لحقت بالميليشيات الحوثية الانقلابية وكذلك الإنقسامات الداخلية التي يمرون بها ، فضلاً عن فقدان الكثير من المواقع الإستراتيجية ، عجلت بتطويق مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي في انتظار تحريرها من قبضة الانقلابيين في المستقبل القريب.
وبخصوص الوضع في فلسطين ، أخبرت الصحف عن قدوم أكثر من ربع مليون فلسطيني لأداء صلاة الجمعة الثالثة بالمسجد الأقصى ، رغم الإحتياطات الأمنية المشددة التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية .
وفي الشأن الدولي ، تحدثت الصحف عن إقالة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من قبل البرلمان على خلفية قضايا فساد وتعويضه بزعيم الحزب الإشتراكي ، بيدرو شانشيز ، الذي وعد بمواجهة التحديات السياسية والإقتصادية والاجتماعية في بلاده .
GMT 19:25 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 19:23 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 19:18 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 19:15 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
GMT 19:13 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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