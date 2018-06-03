اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

تابعت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد التقدم الميداني غير المسبوق لجيش الشرعية في اليمن ، على جبهة الساحل الغربي ، مشيرة إلى أن الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي لحقت بالميليشيات الحوثية الانقلابية وكذلك الإنقسامات الداخلية التي يمرون بها ، فضلاً عن فقدان الكثير من المواقع الإستراتيجية ، عجلت بتطويق مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي في انتظار تحريرها من قبضة الانقلابيين في المستقبل القريب.

وبخصوص الوضع في فلسطين ، أخبرت الصحف عن قدوم أكثر من ربع مليون فلسطيني لأداء صلاة الجمعة الثالثة بالمسجد الأقصى ، رغم الإحتياطات الأمنية المشددة التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية .

وفي الشأن الدولي ، تحدثت الصحف عن إقالة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من قبل البرلمان على خلفية قضايا فساد وتعويضه بزعيم الحزب الإشتراكي ، بيدرو شانشيز ، الذي وعد بمواجهة التحديات السياسية والإقتصادية والاجتماعية في بلاده .