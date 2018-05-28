اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الاثنين بالتجاذبات السياسية في تونس الداعية إلى تغيير الحكومة أو بقاءها في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية نتيجة تواصل تراجع العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية .
وركزت على المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي سيعقد غدا في العاصمة الفرنسية باريس تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جامعة الدول العربية وعدد من دول العالم اضافة الى ممثلين عن اطراف النزاع في ليبيا , مشيرة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو تنظيم انتخابات عامة في البلاد مع نهاية العام الحالي , وطرح خارطة طريق سياسية شاملة للخروج بالبلاد من أزمتها .
وفي الملف العراقي نشرت صحف تونس أنباء عن تدمير القوات العراقية بمنطقة ديالي 4 مقرات لتنظيم داعش الارهابي وضبط مخزن للمتفجرات وابطال مفعول 11 عبوة ناسفة على الحدود مع محافظة صلاح الدين .
وتطرقت إلى مستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية إثر مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة .
وضمن تقارير متفرقة , أبرزت اليوميات التونسية خبر مقتل 22 شخصا في الكامرون اثر اشتباكات بين الجيش الكاميروني ومجموعة من المسلحين , واتفاق زعيمي الكوريتين على عقد مباحثات رفيعة المستوى في بداية الشهر القادم .
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ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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