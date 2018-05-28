اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الاثنين بالتجاذبات السياسية في تونس الداعية إلى تغيير الحكومة أو بقاءها في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية نتيجة تواصل تراجع العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية .

وركزت على المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي سيعقد غدا في العاصمة الفرنسية باريس تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جامعة الدول العربية وعدد من دول العالم اضافة الى ممثلين عن اطراف النزاع في ليبيا , مشيرة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو تنظيم انتخابات عامة في البلاد مع نهاية العام الحالي , وطرح خارطة طريق سياسية شاملة للخروج بالبلاد من أزمتها .

وفي الملف العراقي نشرت صحف تونس أنباء عن تدمير القوات العراقية بمنطقة ديالي 4 مقرات لتنظيم داعش الارهابي وضبط مخزن للمتفجرات وابطال مفعول 11 عبوة ناسفة على الحدود مع محافظة صلاح الدين .

وتطرقت إلى مستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية إثر مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة .

وضمن تقارير متفرقة , أبرزت اليوميات التونسية خبر مقتل 22 شخصا في الكامرون اثر اشتباكات بين الجيش الكاميروني ومجموعة من المسلحين , واتفاق زعيمي الكوريتين على عقد مباحثات رفيعة المستوى في بداية الشهر القادم .