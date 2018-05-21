اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الاثنين بالوضع الداخلي للبلاد ، مشيرة إلى الحراك السياسي الذي تشهده تونس مع اقتراب موعد الحسم النهائي في موضوع تغيير أعضاء الحكومة من عدمه.
وتحدثت دولياً عن اعتزام ايطاليا تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة الغربية بليبيا بسبب خشيتها من تردي الأوضاع في ليبيا، بعد أن تصاعدت تدفقات الهجرة غير النظامية نحو شواطئ البلاد الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى اعتزام الجزائر تنظيم اجتماع وزاري ثلاثي لدول الجوار العربي لليبيا ،يجمع وزير الخارجة التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري و الجزائري عبد القادر مساهل بهدف إنهاء الأزمة الليبية.
وتناقلت إعلان غرفة عمليات الكرامة في ليبيا أن وحدتها توفر ممراً امنا ومعاملة قانونية لكل من يردي تسليم نفسه ويحتار تجنيب مدينة درنة ويلات الحرب.
وانشغلت بمستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرة إلى اقتحام نحو 300 مستوطن يهودي المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية الخاصة .
وتحدثت عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها لاجئ الروهينغا ، مشيرة في الإطار إلى استخدام فوات الأمن في بورما مكبرات الصوت مجدداً لتأمر المئات من لاجئ الروهينغا مغادرة المنطقة الحدودية على الحدود مع بنجلادش.
GMT 19:20 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 19:18 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 19:05 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 18:58 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 18:48 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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