اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطن فلسطيني من بلدة بيت آمر في الخليل بزعم محاولته دهس جنود بجرافة.
وأشارت الصحف إلى إعلان مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، أن اجتماعا سيعقد يوم الثلاثاء المقبل لسفراء المجموعة العربية في نيويورك لتدارس ما جرى بالأمس في مجلس الأمن واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني.
وسلطت الضوء على تشييع الشهيدة المسعفة رزان النجار في موكب مهيب في خان يونس وإصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أعقبت التشييع على الحدود الشرقية لخان يونس، فيما طالبت منظمات حقوقية وعدة مؤسسات بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال الممرضة النجار.
وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية بإلغاء فوري لخطط هدم قرية الخان الأحمر وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسرا.
وأولت الصحف اهتمامًا بما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن استنكاره لاستخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو)، لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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