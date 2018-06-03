اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطن فلسطيني من بلدة بيت آمر في الخليل بزعم محاولته دهس جنود بجرافة.

وأشارت الصحف إلى إعلان مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، أن اجتماعا سيعقد يوم الثلاثاء المقبل لسفراء المجموعة العربية في نيويورك لتدارس ما جرى بالأمس في مجلس الأمن واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني.

وسلطت الضوء على تشييع الشهيدة المسعفة رزان النجار في موكب مهيب في خان يونس وإصابة ثلاثة فلسطينيين في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أعقبت التشييع على الحدود الشرقية لخان يونس، فيما طالبت منظمات حقوقية وعدة مؤسسات بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال الممرضة النجار.

وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية بإلغاء فوري لخطط هدم قرية الخان الأحمر وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسرا.

وأولت الصحف اهتمامًا بما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن استنكاره لاستخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو)، لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.