اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ خلال اتصال هاتفي مساء الأول بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واهتمت بتدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على الواجهة البحرية في بيروت برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والمستشار في الديوان الملكي الأستاذ نزار العلولا والقائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان الأستاذ وليد البخاري وحشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وسلطت الضوء على استشهاد فلسطيني برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم البريج على الحدود الشرقية لقطاع غزة في مواجهة جديدة تندرج في إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق مسيرات غزة السلمية المستمرة منذ الجمعة الماضي.
وأشارت الى إحباط القوات العراقية المشتركة هجوما شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي حاولوا فيه استهداف خط نقل النفط الخام من حقول محافظة كركوك الى مصفاة بيجي جنوبا.
وتطرقت صحف لبنان إلى بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس زيارة إلى تركيا تستمر يومين .
GMT 19:32 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء
GMT 19:28 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 19:22 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 19:19 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 10:56 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
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