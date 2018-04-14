اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على المعاناة التي يعيشها المواطن الليبي في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية بالمصارف التجارية لأكثر من عام نصف العام، مبينة تواصل ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات العامة.
وتطرقت إلى إجراء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اتصالاً هاتفيًا بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر .
وبينت لقاء المبعوث الأممي غسان سلامه مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق القمة العربية على مستوى القادة والملوك والرؤساء في المملكة.
ونقلت صحف ليبيا وصف مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمين عوض الوضع الإنساني في ليبيا بالحرج للغاية، موضحًا أن نحو المليون و100 ألف ليبي في حاجة إلى مساعدات إنسانية وغيرها من الخدمات الضرورية.
GMT 19:20 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
GMT 19:18 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت
GMT 19:14 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 19:11 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 19:09 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادره السبت
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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