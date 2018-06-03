اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الأحد الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- التي تضمنت إنشاء وزارة للثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام واستحداث هيئات حكومية جديدة.
وتطرقت الصحف إلى الشأن الفلسطيني، وفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار كويتي يطالب بتامين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لإعاقة صدور قرار .
وكتبت عن تمكن دول جوار ليبيا وهي السودان وتشاد والنيجر، بعد سلسلة من الاجتماعات، من توقيع اتفاق رباعي فيما بينها لتأمين الحدود المشتركة مع ليبيا .
وأوردت في ملف آخر، إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون يوم 12 يونيو في سنغافورة، معبراً عن ثقته في انجاز تقدم منشود من المفاوضات بين الدولتين.
ولفتت في سياق تقارير متفرقة، الى تأدية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية، وتهديد وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني بطرد المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.
GMT 19:27 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 19:25 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 19:18 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 19:15 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
GMT 19:13 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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