اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
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اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الأحد الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- التي تضمنت إنشاء وزارة للثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام واستحداث هيئات حكومية جديدة.

وتطرقت الصحف إلى الشأن الفلسطيني، وفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار كويتي يطالب بتامين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لإعاقة صدور قرار .

وكتبت عن تمكن دول جوار ليبيا وهي السودان وتشاد والنيجر، بعد سلسلة من الاجتماعات، من توقيع اتفاق رباعي فيما بينها لتأمين الحدود المشتركة مع ليبيا .

وأوردت في ملف آخر، إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون يوم 12 يونيو في سنغافورة، معبراً عن ثقته في انجاز تقدم منشود من المفاوضات بين الدولتين.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، الى تأدية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية، وتهديد وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني بطرد المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.

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اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد



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