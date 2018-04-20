اهتمامات الصحف الليبية الصادره الجمعه

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاءات رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج المتواصلة مع رؤساء البلديات في جميع مناطق ليبيا.
وأشارت إلى استنكار رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح التفجير الإرهابي الذي تعرض له موكب رئيس الأركان الفريق عبد الرازق الناظوري شرقي بنغازي، مطالبًا الأجهزة الأمنية المختصة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وواصلت رصدها ردود الفعل المحلية والدولية على محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الأركان عبد الرزاق الناطوري في مدينة بنغازى.
ونوهت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورومي، و الذى أكد لها على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على كسر الجمود في الاتفاق السياسي بالتعامل المباشر مع مجلس النواب، لمناقشة تقليص المجلس الرئاسي، والمادة الخامسة عشرة المتعلقة بالمناصب السيادية، والاستفتاء على الدستور.
وأخبرت عن استهداف ميليشيا مسلحة في العاصمة طرابلس مطار معتيقة المدني بقذائف الهاون مما أصاب إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية بأعطاب جسيمة وتدمير واجهة صالة الركاب دون وقوع أية خسائر بشرية.
وعرجت صحف ليبيا على لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع أعضاء لجنة المصالحة في الزنتان ومصراتة للوقوف على ماتحقق من خلال التوقيع على اتفاق مصالحة، كما التقى أعضاء وفد الجنوب الليبي لمناقشة المشاكل التي يعاني منها الجنوب.
GMT 19:13 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعه
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دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
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