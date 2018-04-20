اهتمامات الصحف الليبية الصادره الجمعه

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاءات رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج المتواصلة مع رؤساء البلديات في جميع مناطق ليبيا.

وأشارت إلى استنكار رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح التفجير الإرهابي الذي تعرض له موكب رئيس الأركان الفريق عبد الرازق الناظوري شرقي بنغازي، مطالبًا الأجهزة الأمنية المختصة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وواصلت رصدها ردود الفعل المحلية والدولية على محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الأركان عبد الرزاق الناطوري في مدينة بنغازى.

ونوهت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورومي، و الذى أكد لها على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على كسر الجمود في الاتفاق السياسي بالتعامل المباشر مع مجلس النواب، لمناقشة تقليص المجلس الرئاسي، والمادة الخامسة عشرة المتعلقة بالمناصب السيادية، والاستفتاء على الدستور.

وأخبرت عن استهداف ميليشيا مسلحة في العاصمة طرابلس مطار معتيقة المدني بقذائف الهاون مما أصاب إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية بأعطاب جسيمة وتدمير واجهة صالة الركاب دون وقوع أية خسائر بشرية.

وعرجت صحف ليبيا على لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع أعضاء لجنة المصالحة في الزنتان ومصراتة للوقوف على ماتحقق من خلال التوقيع على اتفاق مصالحة، كما التقى أعضاء وفد الجنوب الليبي لمناقشة المشاكل التي يعاني منها الجنوب.