اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الأحد لقاء وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي ، في تركيا أمس رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم.
ونشرت الصحف إعلان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية توقيع الوزير محمد سيالة اتفاقاً رباعياً في العاصمة التشادية بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد، لمراقبة وضبط الحدود، بجانب تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين الدول الأربع.
وسلطت الضوء على قيام قوات المقاومة اليمنية المشتركة عمليات تمشيط واسعة في مديرية الدريهمي تمهيدا لمعركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي.
ولفتت الانتباه إلى تأدية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء ولاية رئاسية ثانية.
وأولت اهتماما بتصريح مستشار الأمن القومي في ميانمارثونج تون أمس، بأن بلاده مستعدة لاستقبال جميع اللاجئين الروهينجا المسلمين البالغ عددهم 700 ألف شخص الذين فروا إلى بنجلاديش إذا عادوا طواعية.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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