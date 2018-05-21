اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين استشهاد ، الأسير الفلسطيني عزيز عويسات من جبل المكبر في القدس، في مستشفى "أساف هروفيه" الاحتلاليي،حيث اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، سلطات الاحتلال الاسرائيلي بقتل الأسير عويسات، مطالبا بلجنة تحقيق دولية، تتوجه إلى السجون الإسرائيلية بشكل فوري للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، ورفع التوصيات للجهات المختصة لمحاسبة مرتكبيها..

وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدة من محافظة الضفة.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بالبيان الختامي لقمة "التعاون الإسلامي" فيما يخص الشأن الفلسطيني والذي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأوردت اقتحام مئات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.