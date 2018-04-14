اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاستعدادت الجارية خلال الأيام الفاصلة عن موعد الانتخابات البرلمانية اللبنانية العامة، المقرر إجراؤها في السادس من مايو المقبل .

وتابعت الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية ، مبرزة ما انبثق عن جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عُقدت أمس بشأن الأزمة السورية تزامنا مع وصول خبراء دوليين في الأسلحة الكيماوية إلى سوريا للتحقيق في هجوم بالغاز السام استهدف مدينة دوما وأدى لمقتل العشرات من المدنيين.

وأخبرت الصحف عن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات أمس، قرب السياج الحدودي الذي يفصل قطاع غزة المحاصر مع الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وتناولت إعلان بعثة الأمم للدعم في ليبيا أمس، أن الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، غسان سلامة، أجرى اتصالاً هاتفياً، بقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، وناقشا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة .

كما لفتت إلى استئناف الحكومة اليمنية أمس، غداة عودة رئيسها أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن، نشاطها لإستكمال مساعيها في تثبيت الأمن والاستقرار وحل القضايا المعيشية العالقة في البلاد، بالتزامن مع تكثيف الجهود إلى جانب تحالف دعم الشرعية لهزيمة الانقلاب الحوثي .

وأشارت إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الإسبانية مارتا رويدس، نائباً جديداً لممثله الخاص لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق .

وتناقلت صحف لبنان نبأ مقتل خمسة أشخاص في انفجار استهدف استاد رياضي جنوب الصومال .