اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين أعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمواقع وأراض زراعية بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت صحف الاثنين إلى تلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مزيدا من الاتصالات من عدد من الزعماء والمسئولين للاطمئنان على صحته.

وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، سبعة مواطنين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام مستوطنون يهود المسجد الأقصى وأدوا حركات تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة "المُغلق"، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأولت اهتمامًا ببيان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الذي أوضح أن جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم تجمع الخان الأحمر الذي تقطنه 35 عائلة فلسطينية و هدم المدرسة الوحيدة في التجمع، وترحيل سكانه بالقوة، يؤكد أهمية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وأوردت لقاء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ، المبعوث الصيني الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط السفير قونغ شياو شنغ الذي يزور المنطقة، وتناول آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية والإقليمية والعالمية .