اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاءعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والذي بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في فلسطين، ونقلت تأكيده – حفظه الله – على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية، مشددا على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وانصب اهتمام صحف تونس على تواصل أعمال الاجتماعات السنوية الثالثة والأربعين للبنك الإسلامي للتنمية والمحاور التي بحثتها الورشات والندوات المنعقدة على هامشه منذ يومين والتي ركزت في مجملها على ضرورة دعم الشراكة في مختلف المجالات من اجل تحقيق الابتكار ,إضافة دور التمويل الإسلامي في النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة .

ونقلت تأكيد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي دعمه للمؤتمر الليبي الجامع المقرر عقده في تونس منتصف شهر ابريل الحالي , آملا أن يفضي إلى حلول واليات للمصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية .

وفي الملف الكوري ألقت صحف اليوم الضوء على تصريح وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال فيه بإن بلاده تأمل أن يتجنب الأطراف المشاركة في اجتماع قمة مرتقب بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة التركيز على أي عوامل هدامة , وذلك على خلفية سعي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون لامتلاك سلاح نووي .

وضمن تقارير دولية متفرقة , انتقت صحف تونس خبر اعتقال الشرطة البريطانية أمس شخصين بتهمة التخطيط لعمل إرهابي في منطقة ويست يوركشاير , وإعلان نائب وزير الخارجية الروسي الكسنتدر جروشكو أن موسكو تطالب المجتمع العالمي بحشد الجهود لمجابهة التهديدات المشتركة وتشكيل تحالف دولي واسع النطاق لمكافحة الإرهاب .