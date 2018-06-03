اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة الأحد بردود الفعل التي صدرت عن قوى سياسية احتجاجًا على مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون في ظل إعلان شخصيات سياسية نيتها التقدم بالطعن ضد هذا المرسوم أمام المجلس الدستوري.
وأشارت إلى استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس جنود إسرائيليين.
وتحدثت صحف الصباح عن اداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت في الثاني من أبريل الفائت.
ولفتت صحف لبنان الى مقتل عائلة مكونة من 12 شخصًا في قرية الفرحاتية شمال الضلوعية في العراق على يد عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
GMT 19:27 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 19:25 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 19:23 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 19:15 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
GMT 19:13 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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