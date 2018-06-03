اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة الأحد بردود الفعل التي صدرت عن قوى سياسية احتجاجًا على مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون في ظل إعلان شخصيات سياسية نيتها التقدم بالطعن ضد هذا المرسوم أمام المجلس الدستوري.

وأشارت إلى استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس جنود إسرائيليين.

وتحدثت صحف الصباح عن اداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت في الثاني من أبريل الفائت.

ولفتت صحف لبنان الى مقتل عائلة مكونة من 12 شخصًا في قرية الفرحاتية شمال الضلوعية في العراق على يد عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.