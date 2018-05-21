اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين بدعوة باكستان للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.
وأبرزت زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية.
وتناقلت تحذير روسيا من استمرار الحرب والعنف في أفغانستان لسنوات عديدة في ظل غياب محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.
وأشارت إلى رفع السلطات الباكستانية مستوى التأهب الأمني في جميع أنحاء باكستان للحد من وقوع أعمال إرهابية خلال شهر رمضان المبارك.
وأخبرت عن مطالبة البرلمان الأفغاني من الحكومة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلسي نظراً لفشل قواتهما في دعم القوات الأفغانية ضد حركة طالبان.
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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