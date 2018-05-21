اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين بدعوة باكستان للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأبرزت زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية.

وتناقلت تحذير روسيا من استمرار الحرب والعنف في أفغانستان لسنوات عديدة في ظل غياب محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.

وأشارت إلى رفع السلطات الباكستانية مستوى التأهب الأمني في جميع أنحاء باكستان للحد من وقوع أعمال إرهابية خلال شهر رمضان المبارك.

وأخبرت عن مطالبة البرلمان الأفغاني من الحكومة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلسي نظراً لفشل قواتهما في دعم القوات الأفغانية ضد حركة طالبان.