اهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم دعوة نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، لدى مخاطبته العائدين من معسكرات النزوح بدارفور، إلى المحافظة على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والتعايش السلمي.

وتطرقت الصحف إلى مباحثات مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ، مصطفى عثمان إسماعيل ، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبيرتو أزيفيدو ، أمس التي تركزت حول سبل دعم عملية انضمام السودان للمنظمة والخطوات التي يجب اتخاذها في الفترة المقبلة وإجراء الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني.

وقالت إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي ، بحث أمس مع زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، رياك مشارسبل إحياء اتفاق سلام الجنوب.

وسلطت الضوء على شن التحالف العربي في اليمن، أمس، 12 غارة على معسكر ومواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة.

وأشارت إلى قلق لجنة تحقيق أممية، أمس، إزاء استمرار تقارير بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ولفتت الانتباه إلى إضرام مستوطنون النار فجر أمس بمسجد في قرية عقربا شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، بعد أن ألقوا مواد سريعة الاشتعال، وخطوا شعارات عنصرية.