اهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم دعوة نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، لدى مخاطبته العائدين من معسكرات النزوح بدارفور، إلى المحافظة على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والتعايش السلمي.
وتطرقت الصحف إلى مباحثات مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ، مصطفى عثمان إسماعيل ، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبيرتو أزيفيدو ، أمس التي تركزت حول سبل دعم عملية انضمام السودان للمنظمة والخطوات التي يجب اتخاذها في الفترة المقبلة وإجراء الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني.
وقالت إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي ، بحث أمس مع زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، رياك مشارسبل إحياء اتفاق سلام الجنوب.
وسلطت الضوء على شن التحالف العربي في اليمن، أمس، 12 غارة على معسكر ومواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة.
وأشارت إلى قلق لجنة تحقيق أممية، أمس، إزاء استمرار تقارير بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
ولفتت الانتباه إلى إضرام مستوطنون النار فجر أمس بمسجد في قرية عقربا شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، بعد أن ألقوا مواد سريعة الاشتعال، وخطوا شعارات عنصرية.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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