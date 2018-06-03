اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

واصلت الصحف الليبية الصادرة الأحد اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة العمل الإرهابي الذي تعرضت له البوابة الأمنية بأجدابيا والذي راح ضحيته أسرة وتبناه تنظيم داعش
الإرهابي، كما بينت مواصلة الجيش قصفه للجماعات الإرهابية في سبها جنوبًا، وفي عدة مواقع إستراتيجية في مدينة درنة.
وأشارت إلى تأكيد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن المشهد الليبي ينذر بانفلات كامل لزمام الأمور،مجددًا المطالبة باتخاذ قرار عاجل لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني تمكينًا له من استكمال مهمته وبناء وتطوير قدراته.
وسلطت الضوء على مستجدات الموقف الليبي إثر الاجتماع الذي عقد بين اللاعبين الليبيين الرئيسيين في العاصمة الفرنسية باريس، وقالت إن الدول المجاورة لليبيا رحبت بإعلان اللاعبين السياسيين الرئيسيين تعهدهم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل.
وعرجت على دعوة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني إلى وقف القتال في ليبيا.
ورصدت صحف ليبيا الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني بمعاونة قوات التحالف العربي في عدة جبهات على الحوثيين.
GMT 19:27 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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