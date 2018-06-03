اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأحد تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز علاقات بلاده المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية دون الانزلاق إلى نزاعات لا طائل منها، وذلك عقب أدائه أمس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري لفترة رئاسية ثانية.
وعكست الصحف ردود الفعل العربية والدولية المنددة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت باسم الدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني.
ونقلت عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيده أن استمرار النهج الأمريكي الحالي سيؤدي إلى تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ممارساته الجائرة والمتعسفة التي تعرقل التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.
وأشارت صحف الأحد إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت أمس موقعًا شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فضلاً عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأخبرت عن اقتراب قوات الشرعية اليمنية من مطار مدينة الحديدة الساحلية، وسط معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 47 شخصًا خلال الاشتباكات التي اندلعت في جنوب السودان للقبض على قائد المتمردين ستيفن بواي رولنيانج.
GMT 19:27 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 19:25 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
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GMT 19:18 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 19:15 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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