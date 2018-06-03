اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأحد تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز علاقات بلاده المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية دون الانزلاق إلى نزاعات لا طائل منها، وذلك عقب أدائه أمس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري لفترة رئاسية ثانية.

وعكست الصحف ردود الفعل العربية والدولية المنددة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت باسم الدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني.

ونقلت عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيده أن استمرار النهج الأمريكي الحالي سيؤدي إلى تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ممارساته الجائرة والمتعسفة التي تعرقل التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

وأشارت صحف الأحد إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت أمس موقعًا شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فضلاً عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأخبرت عن اقتراب قوات الشرعية اليمنية من مطار مدينة الحديدة الساحلية، وسط معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 47 شخصًا خلال الاشتباكات التي اندلعت في جنوب السودان للقبض على قائد المتمردين ستيفن بواي رولنيانج.