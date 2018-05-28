اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين حالة الترقب السائدة على الساحة السياسية لما ستؤول إليه الاستشارات التي يبدأها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم، مع رؤساء الكتل النيابية لبحث مطالبهم، وبناء تصوّر كامل حول شكل الحكومة ومهمة توزيع الحقائب الوزارية .

وأبدت اهتماما بالانتصارات التي يحرزها الجيش اليمني في العديد من الجبهات، بدعم من قوات التحالف العربي ، وسط انهيار كبير في ‏صفوف ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

وتابعت الصحف، المشاورات والمساعي المتواصلة بين الاقطاب السياسية العراقية، بهدف تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، التي سترشح رئيس الوزراء المقبل لتأليف الحكومة .

ورصدت تطورات الهجوم العسكري الذي شنّه الجيش الليبي، لطرد الجماعات الارهابية من مدينة درنة شرق ليبيا .

وأخبرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقذيفة دبابة إسرائيلية استهدفت أمس، قطاع غزة المحاصر .

وواكبت صحف لبنان اللقاء الذي جمع العاهل الاردني عبدالله الثاني مع وفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب داريل عيسى، في عمان أمس، وتمحور حول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والأوضاع الراهنة في المنطقة .