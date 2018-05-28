اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين حالة الترقب السائدة على الساحة السياسية لما ستؤول إليه الاستشارات التي يبدأها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم، مع رؤساء الكتل النيابية لبحث مطالبهم، وبناء تصوّر كامل حول شكل الحكومة ومهمة توزيع الحقائب الوزارية .
وأبدت اهتماما بالانتصارات التي يحرزها الجيش اليمني في العديد من الجبهات، بدعم من قوات التحالف العربي ، وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
وتابعت الصحف، المشاورات والمساعي المتواصلة بين الاقطاب السياسية العراقية، بهدف تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، التي سترشح رئيس الوزراء المقبل لتأليف الحكومة .
ورصدت تطورات الهجوم العسكري الذي شنّه الجيش الليبي، لطرد الجماعات الارهابية من مدينة درنة شرق ليبيا .
وأخبرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقذيفة دبابة إسرائيلية استهدفت أمس، قطاع غزة المحاصر .
وواكبت صحف لبنان اللقاء الذي جمع العاهل الاردني عبدالله الثاني مع وفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب داريل عيسى، في عمان أمس، وتمحور حول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والأوضاع الراهنة في المنطقة .
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ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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