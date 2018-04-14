اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، عن استشهاد الشاب إسلام حرز الله نتيجة إصابته، بطلق ناري في البطن، أطلقه جنود الاحتلال المتمركزين ، بالإضافة إلى إصابة 969 شخصا بجراح مختلفة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الجمعة الثالثة لمسيرات العودة الكبرى.

وأشارت الصحف إلى مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، بالإسراع في فتح التحقيق الدولي بجرائم ومجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف عدوانها المنظم والمتواصل على أبناء شعبنا المدنيين العزّل .

وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية ، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وأولت الصحف اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إصرار الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو على قمع المسيرات السلمية التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولجوئها إلى التصعيد العنيف واستخدام الرصاص الحي والغاز السام المحرم دولياً.

وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" حول قتل الاحتلال الاسرائيلي32 فلسطينيًا وأصابت 3078 بجروح خلال الأسبوعين الماضيين.

ونشرت محاولة مستوطنون يهود ، إحراق مسجد الشيخ سعادة ابو شاهر في بلدة عقربا جنوب نابلس، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد الخارجية.

وتحدثت عن دعوة الامين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي إلى إجراء "تحقيق مستقل وشفاف" حول احداث العنف في غزة.

ورصدت، وصول ، أول مجموعة من مجموعتين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى سوريا أمس الجمعة وذلك للتحقيق في الهجوم الكيميائي المشتبه فيه الذي استهدف مدينة دوما القريبة من العاصمة السورية دمشق.