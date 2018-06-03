اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد دعوة العاهل الاردني عبدالله الثاني، للحكومة الأردنية ومجلس الأمة إلى اجراء حوار وطني شامل للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وتابعت لقاءا ثلاثيا بين روسيا والولايات المتحدة والأردن بشأن سوريا سيعقد الأسبوع المقبل في عمان، بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن نزع فتيل التوتر في منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا .

واهتمت باستشهاد شاب فلسطيني وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بالاضافة الى اصابه عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح ، اثر اطلاق الاحتلال الاسرائيلي الرصاص عليهم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة عقب تشييع جثمان مسعفة استشهدت الجمعة برصاص الاحتلال .

وأبرزت استنكار الجامعة العربية استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين .

وتابعت الصحف ، طلب البرلمان العراقي بعزل مفوضية الانتخابات وكشف التزوير في الخروقات الانتخابية.

وتناولت اداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 م .

وتابعت لقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ومساعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، في وقت تسعى واشنطن لإجراء أول قمة في تاريخ البلدين في 12 يونيو المقبل في سنغافورة ، لمناقشة موضوع تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية .