اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد دعوة العاهل الاردني عبدالله الثاني، للحكومة الأردنية ومجلس الأمة إلى اجراء حوار وطني شامل للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
وتابعت لقاءا ثلاثيا بين روسيا والولايات المتحدة والأردن بشأن سوريا سيعقد الأسبوع المقبل في عمان، بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن نزع فتيل التوتر في منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا .
واهتمت باستشهاد شاب فلسطيني وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بالاضافة الى اصابه عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح ، اثر اطلاق الاحتلال الاسرائيلي الرصاص عليهم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة عقب تشييع جثمان مسعفة استشهدت الجمعة برصاص الاحتلال .
وأبرزت استنكار الجامعة العربية استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين .
وتابعت الصحف ، طلب البرلمان العراقي بعزل مفوضية الانتخابات وكشف التزوير في الخروقات الانتخابية.
وتناولت اداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام مجلس النواب، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 م .
وتابعت لقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ومساعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، في وقت تسعى واشنطن لإجراء أول قمة في تاريخ البلدين في 12 يونيو المقبل في سنغافورة ، لمناقشة موضوع تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية .
GMT 19:27 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 19:25 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 19:23 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 19:18 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 19:15 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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