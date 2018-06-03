اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

تابعت الصحف الباكستانية الصادرة الأحد تطورات الوضع السياسي الداخلي في باكستان والاستعدادات الجارية لمرحلة لانتخابات العامة.
واهتمت بتأكيد لجنة الانتخابات الباكستانية على عقد الانتخابات في موعدها المحدد في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.
وأخبرت عن نجاح الأمن الباكستاني في إحباط عملية انتحارية الليلة الماضية في مدينة كراتشي.
وتناقلت إدانة منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الكبرى للتوفيق بين الكوريتين الشمالية والجنوبية لضمان الاستقرار الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
وعرجت إلى سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك الذي يهدف إلى ربط جنوب غرب الصين بالموانئ الباكستانية المطلة على البحر العربي.
وتطرقت إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في باكستان لساعات طويلة في اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة.
وتناقلت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، والجهود الإقليمية الجارية لدعم عملية السلام والمصالحة بين الفصائل الأفغانية.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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