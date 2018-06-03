اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

تابعت الصحف الباكستانية الصادرة الأحد تطورات الوضع السياسي الداخلي في باكستان والاستعدادات الجارية لمرحلة لانتخابات العامة.

واهتمت بتأكيد لجنة الانتخابات الباكستانية على عقد الانتخابات في موعدها المحدد في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

وأخبرت عن نجاح الأمن الباكستاني في إحباط عملية انتحارية الليلة الماضية في مدينة كراتشي.

وتناقلت إدانة منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الكبرى للتوفيق بين الكوريتين الشمالية والجنوبية لضمان الاستقرار الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وعرجت إلى سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك الذي يهدف إلى ربط جنوب غرب الصين بالموانئ الباكستانية المطلة على البحر العربي.

وتطرقت إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في باكستان لساعات طويلة في اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتناقلت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، والجهود الإقليمية الجارية لدعم عملية السلام والمصالحة بين الفصائل الأفغانية.