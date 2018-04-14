اهتمامات الصحف المصرية الصادره السبت

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، التي ستعقد غدًا بمدينة الدمام، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، ومشاركة واسعة من القادة وملوك والأمراء العرب.
وأشارت الصحف إلى الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي أمس بناء على طلب موسكو لمحاولة نزع فتيل الأزمة السورية، لافتة الانتباه إلى تحذير الأمم المتحدة من خطورة التوتر المتصاعد بين القوى الكبرى الذي قد يفضي إلى تصعيد عسكري شامل في سوريا.
وأخبرت عن إصابة 363 فلسطينيًا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، في إطار الجمعة الثالثة من مسيرات العودة.
واهتمت صحف السبت بالمباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والتحضيرات الخاصة بالاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية الدولية المعنية بالأزمة الليبية بالقاهرة.
وتحدثت عن المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هاتفيًا أمس مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لدفع التعاون المشترك بين الجانبين، والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 10 من عناصر الأمن الأفغاني في هجوم شنه مسلحون ينتمون لحركة "طالبان" على نقاط أمنية في إقليم هرات بغرب أفغانستان.
GMT 19:23 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 19:20 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
GMT 19:18 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت
GMT 19:14 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 19:11 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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