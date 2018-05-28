اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الاثنين تأكيدات العاهل الأردني عبدالله الثاني ، بالحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، التي تم التوصل إليها العام الماضي بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.
وتابعت الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أدخل للمستشفى في رام الله قبل أسبوع لمعالجته من التهاب رئوي، وسط تضارب في المعلومات عن موعد مغادرته للمستشفى.
وسلطت الضوء على استشهاد مواطنان فلسطينيين وأصابه ثالث، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مرصدًا للمقاومة جنوبي شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واهتمت بمقتل أربعة جنود روس واصابة خمسة آخرين، إثر اشتباك مع عناصر لتنظيم داعش الارهابي في محافظة دير الزور شرق سوريا.
وتابعت تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون، سعيهما لاستمرار عقد قمتهما التاريخية كما كان مرتقبا في 12 يونيو في سنغافورة، بعد بضعة أيام من المناورات والتقلبات الدبلوماسية.
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ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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