اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الاثنين تأكيدات العاهل الأردني عبدالله الثاني ، بالحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، التي تم التوصل إليها العام الماضي بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.

وتابعت الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أدخل للمستشفى في رام الله قبل أسبوع لمعالجته من التهاب رئوي، وسط تضارب في المعلومات عن موعد مغادرته للمستشفى.

وسلطت الضوء على استشهاد مواطنان فلسطينيين وأصابه ثالث، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مرصدًا للمقاومة جنوبي شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واهتمت بمقتل أربعة جنود روس واصابة خمسة آخرين، إثر اشتباك مع عناصر لتنظيم داعش الارهابي في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وتابعت تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون، سعيهما لاستمرار عقد قمتهما التاريخية كما كان مرتقبا في 12 يونيو في سنغافورة، بعد بضعة أيام من المناورات والتقلبات الدبلوماسية.