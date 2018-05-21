اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الاثنين مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، الذي يعقد في الجزائر اليوم، ويضم مصر وتونس والجزائر.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مستجدات الشأن الليبي، وسبل دعم الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني من أجل تحقيق التوافق الوطني المنشود والدفع بالحل السياسي، فضلاً عن دعم جهود إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد.

وسلطت الصحف الضوء على شن مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين، وقد أسفرت الغارات عن مقتل العشرات من عناصر الحوثيين بينهم خبراء صواريخ.

وأخبرت عن مغادرة أول دفعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي معقلهم الأخير في مخيم اليرموك جنوب دمشق فجر أمس إثر اتفاق تم التوصل اليه بعد أسابيع من المعارك العنيفة.

ولفتت الصحف إلى تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي ين خلال اتصال هاتفي أمس بالعمل على ضمان انعقاد القمة التاريخية المقررة بين واشنطن وبيونج يانج على المسار المخطط لها بعد أن هددت كوريا الشمالية بالانسحاب منها.