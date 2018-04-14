اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تطورات الوضع في سوريا على خلفية استخدام النظام السوري السلاح الكيمياوي المحظور في ضرب منطقة "دوما "بالغوطة الشرقية.

وركزت الصحف على تأكيد العراق اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتصدي لأي تهديد إرهابي محتمل قادم من الأراضي السورية.

وتطرقت إلى إعلان الخطوط الجوية العراقية بتغيير مسار طائراتها بعيدا عن الأجواء السورية حرصاً على سلامة المسافرين وذلك على خلفية التصعيد الكبير الحاصل هناك.

وعرجت على مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية غداً الأحد , منوهة بنتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب الذي سبقه .

وعادوت الصحف اهتمامها بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل , منوهة بالدعوات إلى ضرورة المشاركة الواسعة فيها وعدم مقاطعتها ، داعية إلى التنافس الشريف والصدق في تنفيذ وعود الناخبين.

وأبرزت في هذا المجال دعوة المفوضية العليا للانتخابات المرشحين إلى التعاون معها والإلتزام بتطبيق مفردات وضوابط نظام الحملات الانتخابية التي انطلقت رسميا اليوم.