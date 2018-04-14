اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تطورات الوضع في سوريا على خلفية استخدام النظام السوري السلاح الكيمياوي المحظور في ضرب منطقة "دوما "بالغوطة الشرقية.
وركزت الصحف على تأكيد العراق اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتصدي لأي تهديد إرهابي محتمل قادم من الأراضي السورية.
وتطرقت إلى إعلان الخطوط الجوية العراقية بتغيير مسار طائراتها بعيدا عن الأجواء السورية حرصاً على سلامة المسافرين وذلك على خلفية التصعيد الكبير الحاصل هناك.
وعرجت على مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية غداً الأحد , منوهة بنتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب الذي سبقه .
وعادوت الصحف اهتمامها بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل , منوهة بالدعوات إلى ضرورة المشاركة الواسعة فيها وعدم مقاطعتها ، داعية إلى التنافس الشريف والصدق في تنفيذ وعود الناخبين.
وأبرزت في هذا المجال دعوة المفوضية العليا للانتخابات المرشحين إلى التعاون معها والإلتزام بتطبيق مفردات وضوابط نظام الحملات الانتخابية التي انطلقت رسميا اليوم.
GMT 19:23 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 19:20 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
GMT 19:18 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت
GMT 19:14 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 19:11 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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