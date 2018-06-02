اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

تناولت الصحف المغربية الصادرة السبت موضوع استئناف المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي أول أمس بالرباط من أجل إبرام اتفاق جديد للصيد البحري يعوض الاتفاق الذي انتهى سريانه.

وأشارت الصحف إلى قرار البرلمان الإسباني، بمنح ثقته للأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز ليبصح رئيسًا جديداً للحكومة بعد أن حجبها عن رئيس الحكومة ماريانو راخوي.

وتطرقت إلى تجاوز إيطاليا لأزمتها السياسية بعد تعيين جوزيبي كونتي رئيسا للحكومة، وتأديته أمس لليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي ليصبح رئيس الوزراء في أول حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا.

وتوقفت الصحف عند الأجواء التي عاشتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، مشيرة إلى أن الآف الفلسطينين قد تمكنوا أمس من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، رغم قيود قوات الاحتلال، في وقت استمر فيه التوتر مخيما على قطاع غزة، حيث أصيب أكثر من مائة شخص في مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي الشأن العراق تناقلت دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للساسة العراقيين للتحرك بسرعة لتشكيل حكومة تكون قادرة على التغلب على الانقسامات الطائفية والمضي قدما بالاصلاحات المطلوبة.