اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

تناولت الصحف المغربية الصادرة السبت موضوع استئناف المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي أول أمس بالرباط من أجل إبرام اتفاق جديد للصيد البحري يعوض الاتفاق الذي انتهى سريانه.
وأشارت الصحف إلى قرار البرلمان الإسباني، بمنح ثقته للأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز ليبصح رئيسًا جديداً للحكومة بعد أن حجبها عن رئيس الحكومة ماريانو راخوي.
وتطرقت إلى تجاوز إيطاليا لأزمتها السياسية بعد تعيين جوزيبي كونتي رئيسا للحكومة، وتأديته أمس لليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي ليصبح رئيس الوزراء في أول حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا.
وتوقفت الصحف عند الأجواء التي عاشتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، مشيرة إلى أن الآف الفلسطينين قد تمكنوا أمس من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، رغم قيود قوات الاحتلال، في وقت استمر فيه التوتر مخيما على قطاع غزة، حيث أصيب أكثر من مائة شخص في مواجهات مع قوات الاحتلال.
وفي الشأن العراق تناقلت دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للساسة العراقيين للتحرك بسرعة لتشكيل حكومة تكون قادرة على التغلب على الانقسامات الطائفية والمضي قدما بالاصلاحات المطلوبة.
GMT 18:50 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 18:44 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 18:36 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 18:28 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 18:14 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت
حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
أرسل تعليقك