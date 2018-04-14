اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ، مشيرة إلى اعتزام الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي المشاركة في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية التاسعة والعشرين على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية ، مضيفة أن السبسي سيلقي كلمة تتضمن بالخصوص مواقف تونس من أهم القضايا العربية.

وتحدثت في شأن داخلي اخر عن بدء الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات البلدية في تونس اليوم .

وانشغلت بمستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين المتظاهرين و الجيش الإسرائيلي في الجمعة الثالثة لاحتجاجات مسيرة العودة الكبرى التي أعلنتها الهيئة الوطنية العليا التي تضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية قرب الحدود مع إسرائيل مما أسفر عن إصابة 112 فلسطينياً أحدهم بحالة حرجة برصاص الاحتلال.

وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والتحضيرات الخاصة بالاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية الدولية المعنية بالأزمة الليبية بالقاهرة.