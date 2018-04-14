اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ، مشيرة إلى اعتزام الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي المشاركة في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية التاسعة والعشرين على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية ، مضيفة أن السبسي سيلقي كلمة تتضمن بالخصوص مواقف تونس من أهم القضايا العربية.
وتحدثت في شأن داخلي اخر عن بدء الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات البلدية في تونس اليوم .
وانشغلت بمستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين المتظاهرين و الجيش الإسرائيلي في الجمعة الثالثة لاحتجاجات مسيرة العودة الكبرى التي أعلنتها الهيئة الوطنية العليا التي تضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية قرب الحدود مع إسرائيل مما أسفر عن إصابة 112 فلسطينياً أحدهم بحالة حرجة برصاص الاحتلال.
وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والتحضيرات الخاصة بالاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية الدولية المعنية بالأزمة الليبية بالقاهرة.
GMT 19:23 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 19:20 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
GMT 19:18 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت
GMT 19:14 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 19:11 2018 السبت ,14 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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