اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين على تصريح رئيس مجلس الوزراء السوداني الفريق أول بكري حسن صالح أمس، الذي أكد أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تتم وفق مواقيتها ، مشيراً إلى أن (393) توصية للسياسات العامة وإصلاح الدولة نفذت بنسب متباينة.
ونقلت الصحف عن وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبدالقادر عبدالله، قوله إن أزمة الوقود ستشهد انفراجاً خلال الفترة المقبلة.
وأبرزت تأكيد محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر أمس، بأن البنك وافق على 4 الآف و500 طلب استيراد من جملة 7 آلاف طلب قدم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتطرقت إلى تحرير قوات المقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة أمس، مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي في مديرية -التحيتا- بمحافظة الحديدة، وذلك في إطار العملية العسكرية الواسعة في الساحل الغربي للبلاد.
وسلطت الضوء على استشهاد 112 فلسطينياً منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي، بحسب إحصائية رسمية أعلنتها أمس وزارة الصحة الفلسطينية.
ونشرت إعلان غرفة عمليات الكرامة للجيش الوطني الليبي، أمس ، أن القوات الجوية الليبية استهدفت غرفة عمليات العصابات الإرهابية بمدينة درنة، وتمكنت من تدميرها بالكامل.
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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