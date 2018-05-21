اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين على تصريح رئيس مجلس الوزراء السوداني الفريق أول بكري حسن صالح أمس، الذي أكد أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تتم وفق مواقيتها ، مشيراً إلى أن (393) توصية للسياسات العامة وإصلاح الدولة نفذت بنسب متباينة.

ونقلت الصحف عن وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبدالقادر عبدالله، قوله إن أزمة الوقود ستشهد انفراجاً خلال الفترة المقبلة.

وأبرزت تأكيد محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر أمس، بأن البنك وافق على 4 الآف و500 طلب استيراد من جملة 7 آلاف طلب قدم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتطرقت إلى تحرير قوات المقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة أمس، مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي في مديرية -التحيتا- بمحافظة الحديدة، وذلك في إطار العملية العسكرية الواسعة في الساحل الغربي للبلاد.

وسلطت الضوء على استشهاد 112 فلسطينياً منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي، بحسب إحصائية رسمية أعلنتها أمس وزارة الصحة الفلسطينية.

ونشرت إعلان غرفة عمليات الكرامة للجيش الوطني الليبي، أمس ، أن القوات الجوية الليبية استهدفت غرفة عمليات العصابات الإرهابية بمدينة درنة، وتمكنت من تدميرها بالكامل.