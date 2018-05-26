اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة السبت بعدد من الموضوعات المحلية والإقليمية والدولية ، وتابعت في الشأن المحلي مجريات عملية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وتطوراتها وتداعياتها المختلفة.
وأشارت إلى بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني التي أفادت بأن الاقتصاد البريطاني قد نما بأبطأ وتيرة له خلال 5 أعوام وذلك في الربع الأول من العام الحالي، 2018م، حيث تراجع معدلا الإنفاق المنزلي والإنفاق على التجارة والأعمال.
دولياً، أوردت الصحف العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية ، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن عقد قمة مع رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، قد تعقد كما هو مخطط لها في يونيو القادم فنقض بذلك موقفاً اتخذه قبل يوم فقط ألغى وفقه تلك القمة في رسالة بعث بها إلى الزعيم الكوري الشمالي.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
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