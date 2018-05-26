اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة السبت بعدد من الموضوعات المحلية والإقليمية والدولية ، وتابعت في الشأن المحلي مجريات عملية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وتطوراتها وتداعياتها المختلفة.

وأشارت إلى بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني التي أفادت بأن الاقتصاد البريطاني قد نما بأبطأ وتيرة له خلال 5 أعوام وذلك في الربع الأول من العام الحالي، 2018م، حيث تراجع معدلا الإنفاق المنزلي والإنفاق على التجارة والأعمال.

دولياً، أوردت الصحف العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية ، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بشأن عقد قمة مع رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، قد تعقد كما هو مخطط لها في يونيو القادم فنقض بذلك موقفاً اتخذه قبل يوم فقط ألغى وفقه تلك القمة في رسالة بعث بها إلى الزعيم الكوري الشمالي.