اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الاثنين المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت تعزيز الشراكة بين البلدين وتطورات القضايا الإقليمية.
وتحدثت عن سيطرة الجيش الليبي على مواقع جديدة شرقي مدينة درنة وتضيق الخناق على الجماعات المسلحة المتشددة الموجودة في المدينة.
ونشرت تأكيد الرئيس السيسي عزم مصر على الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، وتشديده على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة وعقدها خلال العام الجاري.
وأشارت صحف الاثنين إلى تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سعيهما لاستمرار عقد قمتهما التاريخية في موعدها المقرر يوم 12 يونيو المقبل بسنغافورة.
وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزه استشهاد فلسطينيان وإصابة أخر في قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلية قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.
وأنبأت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن تصدى قوات الجيش اليمني لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها في منطقة الفقراء ومفرق الملاجم.
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ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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