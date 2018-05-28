اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الاثنين المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت تعزيز الشراكة بين البلدين وتطورات القضايا الإقليمية.

وتحدثت عن سيطرة الجيش الليبي على مواقع جديدة شرقي مدينة درنة وتضيق الخناق على الجماعات المسلحة المتشددة الموجودة في المدينة.

ونشرت تأكيد الرئيس السيسي عزم مصر على الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، وتشديده على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة وعقدها خلال العام الجاري.

وأشارت صحف الاثنين إلى تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سعيهما لاستمرار عقد قمتهما التاريخية في موعدها المقرر يوم 12 يونيو المقبل بسنغافورة.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزه استشهاد فلسطينيان وإصابة أخر في قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلية قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وأنبأت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن تصدى قوات الجيش اليمني لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها في منطقة الفقراء ومفرق الملاجم.