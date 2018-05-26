اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة السبت تأكيد باكستان العزم على دعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
واهتمت بتجديد باكستان إدانتها لانتهاك القوات الهندية سيادة أراضيها من خلال عمليات القصف الحدودية التي أودت بحياة عدد من المدنيين.
وسلطت الضوء على مواصلة باكستان العمل على تنفيذ مشرع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين رغم الضغوط والتحديات الإقليمية.
وتابعت تطورات المشاورات الجارية بين الحكومة وأحزاب المعارضة البرلمانية لتشكيل الحكومة الانتقالية التي ستتولى شؤون البلاد مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية التي ستكتمل خلال الأسبوع القادم.
وعرجت على حصول باكستان على خط ائتمان بقيمة ١٫٦ مليار دولار أمريكي من الصين لغرض مواجهة أزمة ميزان المدفوعات الباكستانية.
وأشارت إلى قلق الأمم المتحدة المتزايد إزاء وضع اللاجئين الروهينغا الذين نزحوا من ميانمار إلى الدول المجاورة ويواجهون ظروف إنسانية صعبة.
وأخبرت صحف باكستان عن استمرار المعارك بين القوات الحكومية وميليشيات حركة طالبان التي تسعى للسيطرة على مناطق أوسع في البلاد.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
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