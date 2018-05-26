اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
آخر تحديث GMT20:57:11
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

الصحف الباكستانية
إسلام آباد - العرب اليوم

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة السبت تأكيد باكستان العزم على دعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

واهتمت بتجديد باكستان إدانتها لانتهاك القوات الهندية سيادة أراضيها من خلال عمليات القصف الحدودية التي أودت بحياة عدد من المدنيين.

وسلطت الضوء على مواصلة باكستان العمل على تنفيذ مشرع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين رغم الضغوط والتحديات الإقليمية.

وتابعت تطورات المشاورات الجارية بين الحكومة وأحزاب المعارضة البرلمانية لتشكيل الحكومة الانتقالية التي ستتولى شؤون البلاد مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية التي ستكتمل خلال الأسبوع القادم.

وعرجت على حصول باكستان على خط ائتمان بقيمة ١٫٦ مليار دولار أمريكي من الصين لغرض مواجهة أزمة ميزان المدفوعات الباكستانية.

وأشارت إلى قلق الأمم المتحدة المتزايد إزاء وضع اللاجئين الروهينغا الذين نزحوا من ميانمار إلى الدول المجاورة ويواجهون ظروف إنسانية صعبة.

وأخبرت صحف باكستان عن استمرار المعارك بين القوات الحكومية وميليشيات حركة طالبان التي تسعى للسيطرة على مناطق أوسع في البلاد.

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت



أخبار ذات صلة

GMT 18:57 2018 السبت ,26 أيار / مايو

اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
العرب اليوم - اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

GMT 18:53 2018 السبت ,26 أيار / مايو

اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

GMT 18:49 2018 السبت ,26 أيار / مايو

اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

GMT 18:34 2018 السبت ,26 أيار / مايو

اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

GMT 18:18 2018 السبت ,26 أيار / مايو

اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت
العرب اليوم - اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ظهرت في إحداهما بفستان أبيض مستوحى من أزياء مارلين مونرو

3 إطلالات لـ"ليدي غاغا" بعد غياب طويل عن الأنظار

نيويورك ـ مادلين سعاده

ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:18 2018 السبت ,26 أيار / مايو

بوسي سكر تُصمِّم مجموعة رمضان وفصل الصيف بشكل مختلف
العرب اليوم - بوسي سكر تُصمِّم مجموعة رمضان وفصل الصيف بشكل مختلف

GMT 07:27 2018 السبت ,26 أيار / مايو

"مومبو" يقدّم أفضل رحلات سفاري "دلتا أوكافانجو"
العرب اليوم - "مومبو" يقدّم أفضل رحلات سفاري "دلتا أوكافانجو"

GMT 01:10 2018 السبت ,26 أيار / مايو

أميرة بشادي تؤكّد رسم الخيامية على الأكواب الزجاجية والفخارية
العرب اليوم - أميرة بشادي تؤكّد رسم الخيامية على الأكواب الزجاجية والفخارية

GMT 02:38 2018 السبت ,26 أيار / مايو

بوتين ينفي استخدام غاز الأعصاب السام لقتل العميل سيرغي سكيربال
العرب اليوم - بوتين ينفي استخدام غاز الأعصاب السام لقتل العميل سيرغي سكيربال

GMT 02:09 2018 السبت ,26 أيار / مايو

النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة يمنع مستخدمي الاتحاد من الولوج للمواقع الأميركية
العرب اليوم - النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة يمنع مستخدمي الاتحاد من الولوج للمواقع الأميركية

GMT 03:51 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

فريق التلغراف يقدّم نصائح بارتداء ملابس مناسبة في المناسبات
العرب اليوم - فريق التلغراف يقدّم نصائح بارتداء ملابس مناسبة في المناسبات

GMT 05:53 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

تعرّف على أماكن التسوق والمطاعم في إيبيزا هذا الصيف
العرب اليوم - تعرّف على أماكن التسوق والمطاعم في إيبيزا هذا الصيف

GMT 01:45 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

ميرفت حمزة تكشف تصميمات جديدة لهدايا وديكورات رمضان
العرب اليوم - ميرفت حمزة تكشف تصميمات جديدة لهدايا وديكورات رمضان

GMT 22:32 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

بومبيو يُؤكّد قدرة واشنطن على دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران
العرب اليوم - بومبيو يُؤكّد قدرة واشنطن على دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران

GMT 03:22 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

ميشيل وباراك أوباما يوقّعان صفقة لإنتاج أفلام وثائقية
العرب اليوم - ميشيل وباراك أوباما يوقّعان صفقة لإنتاج أفلام وثائقية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 17:25 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي
العرب اليوم - سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 19:17 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها
العرب اليوم - رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 15:54 2018 الخميس ,17 أيار / مايو

خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه
العرب اليوم - خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 04:03 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

زوج يشكك في نسب أطفاله بعد رؤيته لزوجته في أحضان ابنه الأكبر
العرب اليوم - زوج يشكك في نسب أطفاله بعد رؤيته لزوجته في أحضان ابنه الأكبر

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 14:40 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز
العرب اليوم - أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز

GMT 10:16 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة
العرب اليوم - أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة

GMT 04:28 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

توقيف سيدة لقيامها بنشر صور "مُخلة" لزوج ابنتها
العرب اليوم - توقيف سيدة لقيامها بنشر صور "مُخلة" لزوج ابنتها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab