اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة السبت تأكيد باكستان العزم على دعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

واهتمت بتجديد باكستان إدانتها لانتهاك القوات الهندية سيادة أراضيها من خلال عمليات القصف الحدودية التي أودت بحياة عدد من المدنيين.

وسلطت الضوء على مواصلة باكستان العمل على تنفيذ مشرع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين رغم الضغوط والتحديات الإقليمية.

وتابعت تطورات المشاورات الجارية بين الحكومة وأحزاب المعارضة البرلمانية لتشكيل الحكومة الانتقالية التي ستتولى شؤون البلاد مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية التي ستكتمل خلال الأسبوع القادم.

وعرجت على حصول باكستان على خط ائتمان بقيمة ١٫٦ مليار دولار أمريكي من الصين لغرض مواجهة أزمة ميزان المدفوعات الباكستانية.

وأشارت إلى قلق الأمم المتحدة المتزايد إزاء وضع اللاجئين الروهينغا الذين نزحوا من ميانمار إلى الدول المجاورة ويواجهون ظروف إنسانية صعبة.

وأخبرت صحف باكستان عن استمرار المعارك بين القوات الحكومية وميليشيات حركة طالبان التي تسعى للسيطرة على مناطق أوسع في البلاد.