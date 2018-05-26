اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة السبت استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة، شرق قطاع غزة.
وأشارت إلى تأكيدات خطيب المسجد الأقصى المبارك خلال خطبة الجمعة الثانية من شهر رمضان ، أن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم.
وسلطت الصحف الضوء على تأدية 200 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.
وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، أن القدس بكل تفاصيلها ومسجدها الأقصى المبارك بما فيه حائط وساحة البراق الذي يزعمون أنه جزء من الهيكل المزعوم هو وقف إسلامي للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة.
وأولت الصحف اهتمامًا بأقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، غداة قراره إلغاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية، أن اللقاء مع كيم جونغ أون ما زال ممكنا في موعده المحدد سابقا بعد أن أشاد برد فعل بيونغ يانغ الإيجابي وانفتاحها على الحوار.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
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