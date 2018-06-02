اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة السبت خبر استشهاد المسعفة المتطوعة رزان النجار، وإصابة نحو 100 مواطن خلال الجمعة العاشرة لمسيرة العودة، كما ركزت على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار توفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت صحف السبت إلى أقوال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، "إن فلسطين ترفض التعديلات الأمريكية على مشروع قرار توفير الحماية الدولية كونها معادية للشعب الفلسطيني.

وسلطت الضوء على ما أعرب عنه نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفيني تي دي ، عن قلقه العميق إزاء وضع التجمع الفلسطيني في الخان الأحمر، الذي يعيش تحت التهديد بالإبعاد القسري.

وأولت الصحف اهتمامًا بأداء قرابة 270 الف مصل اليوم صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وذلك رغم الحواجز والإجراءات الإسرائيلية، وكذلك الحظر الذي تفرضه سلطات الاحتلال على دخول المصلين من محافظات قطاع غزة إلى القدس، وتقييد دخول المصلين من محافظات الضفة الغربية.