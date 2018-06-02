اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة السبت خبر استشهاد المسعفة المتطوعة رزان النجار، وإصابة نحو 100 مواطن خلال الجمعة العاشرة لمسيرة العودة، كما ركزت على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار توفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأشارت صحف السبت إلى أقوال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، "إن فلسطين ترفض التعديلات الأمريكية على مشروع قرار توفير الحماية الدولية كونها معادية للشعب الفلسطيني.
وسلطت الضوء على ما أعرب عنه نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفيني تي دي ، عن قلقه العميق إزاء وضع التجمع الفلسطيني في الخان الأحمر، الذي يعيش تحت التهديد بالإبعاد القسري.
وأولت الصحف اهتمامًا بأداء قرابة 270 الف مصل اليوم صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وذلك رغم الحواجز والإجراءات الإسرائيلية، وكذلك الحظر الذي تفرضه سلطات الاحتلال على دخول المصلين من محافظات قطاع غزة إلى القدس، وتقييد دخول المصلين من محافظات الضفة الغربية.
GMT 18:59 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
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GMT 18:14 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت
حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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