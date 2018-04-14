اهتمامات الصحف البريطانيةالصادرة السبت

ركزت الصحف البريطانية الرئيسة الصادرة اليوم اهتمامها على الضربات العسكرية ضد مواقع سورية معينة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة المملكة المتحدة وفرنسا بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري على بلدة دوما.
وتطرقت الصحف إلى اعتزام رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تقديم إفادة عن أسباب مشاركة بريطانيا في الضربات العسكرية ضد سوريا أمام مجلس العموم البريطاني يوم بعد غد، الإثنين.
وأشارت إلى تنديد المملكة المتحدة بمزاعم روسية بأن الاستخبارات البريطانية كانت هي المسؤولة عن "تمثيل هجوم سلاح كيميائي ملفق" ببلدة دوما السورية لكي يتخذ عذراً لشن هجوم عسكري من المحتمل أن يكن واسعاً ضد قوات النظام السوري.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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