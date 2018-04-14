اهتمامات الصحف البريطانيةالصادرة السبت

ركزت الصحف البريطانية الرئيسة الصادرة اليوم اهتمامها على الضربات العسكرية ضد مواقع سورية معينة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة المملكة المتحدة وفرنسا بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري على بلدة دوما.

وتطرقت الصحف إلى اعتزام رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تقديم إفادة عن أسباب مشاركة بريطانيا في الضربات العسكرية ضد سوريا أمام مجلس العموم البريطاني يوم بعد غد، الإثنين.

وأشارت إلى تنديد المملكة المتحدة بمزاعم روسية بأن الاستخبارات البريطانية كانت هي المسؤولة عن "تمثيل هجوم سلاح كيميائي ملفق" ببلدة دوما السورية لكي يتخذ عذراً لشن هجوم عسكري من المحتمل أن يكن واسعاً ضد قوات النظام السوري.