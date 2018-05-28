اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين دعوة الوزير برئاسة مجلس الوزراء السوداني هاشم علي سالم كافة القوى السياسية الممانعة للحاق بالحوار الوطني لتعزيز مسيرة السلام والتنمية بالبلاد.
واخبرت عن تمكن قوات المقاومة اليمنية من تمشيط وتطهير المناطق المحررة من جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي الانقلابية والعثور على كميات كبيرة من الألغام الإيرانية الصنع والأسلحة والذخائر التي خلفتها عناصرها بعد هروبها من جبهات القتال.
ولفتت الانتباه الى استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقذيفة دبابة إسرائيلية في قطاع غزة، أمس، وذلك بعد أسابيع من استشهاد عشرات المحتجين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود القطاع مع إسرائيل.
ونقلت عن الجيش الوطني الليبي، بسط سيطرته الكاملة على مواقع جديدة في منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة بعد معارك عنيفة، خاضها ضد عناصر ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة، ليضيق بذلك الخناق على الجماعات الإرهابية في المدينة منذ سنوات.
ونشرت اعلان وزارة الدفاع الأفغانية تصفية 19 مسلحاً من تنظيم داعش الإرهابي في مقاطعة ننغرهار شرقي البلاد.
وسلطت الضوء على اخلاء آلاف من سكان ولاية فلوريدا الأميركية منازلهم امس مع ازدياد قوة العاصفة ألبرتو أثناء توجهها شمالاً عبر خليج المكسيك مع توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تؤدي إلى فيضانات تشكل تهديدا لحياة الناس في الولايات الجنوبية الساحلية.
GMT 19:47 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 19:41 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 19:26 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 19:19 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 19:12 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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