اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين دعوة الوزير برئاسة مجلس الوزراء السوداني هاشم علي سالم كافة القوى السياسية الممانعة للحاق بالحوار الوطني لتعزيز مسيرة السلام والتنمية بالبلاد.

واخبرت عن تمكن قوات المقاومة اليمنية من تمشيط وتطهير المناطق المحررة من جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي الانقلابية والعثور على كميات كبيرة من الألغام الإيرانية الصنع والأسلحة والذخائر التي خلفتها عناصرها بعد هروبها من جبهات القتال.

ولفتت الانتباه الى استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقذيفة دبابة إسرائيلية في قطاع غزة، أمس، وذلك بعد أسابيع من استشهاد عشرات المحتجين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود القطاع مع إسرائيل.

ونقلت عن الجيش الوطني الليبي، بسط سيطرته الكاملة على مواقع جديدة في منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة بعد معارك عنيفة، خاضها ضد عناصر ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة، ليضيق بذلك الخناق على الجماعات الإرهابية في المدينة منذ سنوات.

ونشرت اعلان وزارة الدفاع الأفغانية تصفية 19 مسلحاً من تنظيم داعش الإرهابي في مقاطعة ننغرهار شرقي البلاد.

وسلطت الضوء على اخلاء آلاف من سكان ولاية فلوريدا الأميركية منازلهم امس مع ازدياد قوة العاصفة ألبرتو أثناء توجهها شمالاً عبر خليج المكسيك مع توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تؤدي إلى فيضانات تشكل تهديدا لحياة الناس في الولايات الجنوبية الساحلية.