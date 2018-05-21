اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين المداولات الجارية بين مختلف القوى السياسية ، لحسم خياراتهم بشأن انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان، الذي تنتهي ولايته مساء اليوم ، لتتحول بذلك الحكومة الحالية التي تعقد آخر جلساتها اليوم، إلى حكومة تصريف أعمال .
وأوردت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، بحق الفلسطينيين عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة المحاصر .
ورصدت الصحف، تطورات الهجوم العسكري الذي شنّه الجيش الليبي، لطرد الجماعات الإرهابية من مدينة درنة شرق البلاد .
وتناولت القصف الجوي العنيف الذي شنته مقاتلات نظام الأسد على مناطق في شرق مدينة دير الزور أمس، وأوقع المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين .
ولفتت الانتباه إلى التقدم الميداني الجديد الذي أحرزته قوات الجيش الوطني اليمني، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمحافظة صعده .
وتناقلت الصحف، نبأ تمكن تمكن الجيش الوطني اليمني مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم، من تحرير مواقع جديدة في جبهة حرض بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد .
وأشارت إلى إصابة أربعة أشخاص، بينهم مسؤول عراقي بجراح ، في حادثين أمنيين منفصلين استهدفا العاصمة العراقية بغداد أمس .
وتطرقت صحف لبنان إلى المحادثات التي جرت أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس وكوريا الجنوبية مون جيه - إن، حول القمة المرتقبة بين واشنطن وبيونغ يانغ، بعد أن هددت كوريا الشمالية بالانسحاب منها.
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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