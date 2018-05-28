اهتمامبغداد ات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

تابعت الصحف العراقية الصادرة الاثنين استمرار الجدل الدائر في الاوساط السياسية العراقية بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 من الشهر الحالي والشكاوى المقدمة إلى المفوضية العامة للانتخابات فيما شابها من ملابسات ,و موقف المحكمة الاتحادية والمفوضية ومجلس النواب العراقي منها .

وتناولت التوقعات بشان شكل وطبيعة الحكومة العراقية القادمة التي يفترض ان تنبثق عن الكتلة الاكبر في مجلس النواب حسب ماينص عليه القانون .

ونوهت الصحف بتهديد مفوضية الانتخابات ‏بمقاضاة أية جهة أو أشخاص يتهمونها بعدم ‏الاستقلالية من دون دليل ,وتأكيدها على الاستعداد لاستقبال أية جهة حكومية أو ‏قضائية أو تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري, لتزويدها بالبيانات ‏والمعلومات اللازمة بالعملية الانتخابية ، منوهة باستعدادها لتشكيل لجان فنية مشتركة لبحث موضوع الوسط الناقل وامكانية التلاعب بنتائج الانتخابات .