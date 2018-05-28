اهتمامبغداد ات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

تابعت الصحف العراقية الصادرة الاثنين استمرار الجدل الدائر في الاوساط السياسية العراقية بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 من الشهر الحالي والشكاوى المقدمة إلى المفوضية العامة للانتخابات فيما شابها من ملابسات ,و موقف المحكمة الاتحادية والمفوضية ومجلس النواب العراقي منها .
وتناولت التوقعات بشان شكل وطبيعة الحكومة العراقية القادمة التي يفترض ان تنبثق عن الكتلة الاكبر في مجلس النواب حسب ماينص عليه القانون .
ونوهت الصحف بتهديد مفوضية الانتخابات بمقاضاة أية جهة أو أشخاص يتهمونها بعدم الاستقلالية من دون دليل ,وتأكيدها على الاستعداد لاستقبال أية جهة حكومية أو قضائية أو تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري, لتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة بالعملية الانتخابية ، منوهة باستعدادها لتشكيل لجان فنية مشتركة لبحث موضوع الوسط الناقل وامكانية التلاعب بنتائج الانتخابات .
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ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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