اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الاثنين

أبرز عناوين الصحف الصادرة الاثنين :
ولي العهد ينهي أزمة ديون الأندية السعودية خارجياً.
«التحالف»: اعتراض صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه المملكة.
أمير جازان يوجه بتشكيل لجان العفو الملكي.
محمد بن فهد يترأس اجتماع مجلس أمناء الجامعة.. اليوم.
أمير الرياض يستقبل أعضاء مجلس المنطقة.
نائب أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلبة كلية الملك فهد البحرية.
نائب أمير مكة يُدشن مبادرة «ثلث لطعامك».
مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم برامج التمكين للأسر السورية.
الشورى يستقبل مقترحات المواطنين واستفساراتهم لوزير الإسكان.
انهيار تعزيزات الحوثيين في الحديدة ومقتل العشرات.
الحريري: تاريخ المملكة مع لبنان يملؤه الخير والتعاون.
الصدر للعبادي: انسحب من حزب المالكي لتترأس الحكومة.
انطلاق الرحلة الفضائية الصينية لاستكشاف القمر بمشاركة المملكة.
واشنطن تعلق الرسوم الجمركية وتتفادى حرباً تجارية مع الصين
GMT 19:25 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 19:20 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 19:18 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 19:05 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 18:58 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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