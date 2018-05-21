اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الاثنين

أبرز عناوين الصحف الصادرة الاثنين :

ولي العهد ينهي أزمة ديون الأندية السعودية خارجياً.

«التحالف»: اعتراض صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه المملكة.

أمير جازان يوجه بتشكيل لجان العفو الملكي.

محمد بن فهد يترأس اجتماع مجلس أمناء الجامعة.. اليوم.

أمير الرياض يستقبل أعضاء مجلس المنطقة.

نائب أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلبة كلية الملك فهد البحرية.

نائب أمير مكة يُدشن مبادرة «ثلث لطعامك».

مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم برامج التمكين للأسر السورية.

الشورى يستقبل مقترحات المواطنين واستفساراتهم لوزير الإسكان.

انهيار تعزيزات الحوثيين في الحديدة ومقتل العشرات.

الحريري: تاريخ المملكة مع لبنان يملؤه الخير والتعاون.

الصدر للعبادي: انسحب من حزب المالكي لتترأس الحكومة.

انطلاق الرحلة الفضائية الصينية لاستكشاف القمر بمشاركة المملكة.

واشنطن تعلق الرسوم الجمركية وتتفادى حرباً تجارية مع الصين