اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة السبت أداء ناصر الملك اليمن الدستورية ليستلم مهام منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية في باكستان.

وسلطت الضوء على بدء الأحزاب السياسية الباكستانية حملات الدعاية الانتخابية استعداداً لخوض الانتخابات العامة المقرر عقدها في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

واهتمت بسماح القضاء الباكستاني لوزير الخارجية السابق خواجه محمد آصف بمزاولة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات القادمة.

وأخبرت عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال بحادث انقلاب حافلة ركاب في إقليم البنجاب الباكستاني.

وعرجت على أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها معظم المدن الباكستانية تزامناً مع موجة الحر المسيطرة على البلاد.

وأشارت إلى إشادة الأمم المتحدة بالدور الإيجابي الذي تؤديه القوات المسلحة الباكستانية من خلال مشاركتها في بعثات حفظ السلام الدولية في المناطق المتوترة حول العالم.

إقليمياً تابعت الصحف تطورات الوضع في أفغانستان المجاورة وسط المعارك الجارية بين حركة طالبان باكستان والقوات الحكومية.