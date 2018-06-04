اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين مواجهة الأجهزة الأمنية البريطانية ارتفاع في عدد الإرهابيين المحكوم عليهم الذين أُطلق سراحهم من السجن بعد قضاء مدة عقوبتهم.
وتناولت الصحف مقتل 25 شخصا على الأقل في ثورة بركان فويغو في غواتيمالا، حيث دمر نهر من الحمم البركانية قرى بالقرب من قاعدة البركان.
وسلطت الضوء على إقالة أكبر ثلاثة قادة عسكريين في كوريا الشمالية قبل أيام مع القمة بين الزعيم الكوري كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشرت الصحف إعلان وزارة الدفاع التونسية أن حصيلة ضحايا غرق القارب الذي كان يقل مهاجرين السبت قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس جنوب شرقي البلاد قد ارتفعت إلى ثمانية وأربعين شخصا معظمهم من التونسيين.
وتناقلت قيام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني باستدعاء رئيس الوزراء هاني الملقي في خطوة قد تمهد لاستقالته .
GMT 18:39 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 18:30 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 18:28 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 18:25 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 18:21 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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