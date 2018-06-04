اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين مواجهة الأجهزة الأمنية البريطانية ارتفاع في عدد الإرهابيين المحكوم عليهم الذين أُطلق سراحهم من السجن بعد قضاء مدة عقوبتهم.

وتناولت الصحف مقتل 25 شخصا على الأقل في ثورة بركان فويغو في غواتيمالا، حيث دمر نهر من الحمم البركانية قرى بالقرب من قاعدة البركان.

وسلطت الضوء على إقالة أكبر ثلاثة قادة عسكريين في كوريا الشمالية قبل أيام مع القمة بين الزعيم الكوري كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت الصحف إعلان وزارة الدفاع التونسية أن حصيلة ضحايا غرق القارب الذي كان يقل مهاجرين السبت قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس جنوب شرقي البلاد قد ارتفعت إلى ثمانية وأربعين شخصا معظمهم من التونسيين.

وتناقلت قيام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني باستدعاء رئيس الوزراء هاني الملقي في خطوة قد تمهد لاستقالته .