اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الاثنين بالمبادرة الفرنسية والاتفاق الذي سيتم توقيعه في باريس بين الأطراف الليبية، مشيرة إلى أن المبادرة هي الفرصة الوحيدة لإنقاذ البلاد.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، حيث تقدم الجيش الليبي في جبهات القتال ضد الجماعات الإرهابية في درنة، وسيطرت قوات الصاعقة على منطقة تمسكت الاستراتيجية.

وتطرقت الصحف إلى المهلة التي أعطاها المجلس الأعلى للدولة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي من أجل تفعيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها المركزي، مشيرة إلى أن المجلس قد أعطى المحافظ مهلة أسبوع من أجل ذلك.

وفي الشأن الإقليمي والعربي رصدت صحف ليبيا تقدم الجيش اليمني في الساحل الغربي بمساندة من قوات التحالف العربي على ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشارت إلى الوضع السياسي في الساحة العراقية من أجل تشكيل حكومة عقب نتائج الانتخابات.