اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الاثنين بالمبادرة الفرنسية والاتفاق الذي سيتم توقيعه في باريس بين الأطراف الليبية، مشيرة إلى أن المبادرة هي الفرصة الوحيدة لإنقاذ البلاد.
وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، حيث تقدم الجيش الليبي في جبهات القتال ضد الجماعات الإرهابية في درنة، وسيطرت قوات الصاعقة على منطقة تمسكت الاستراتيجية.
وتطرقت الصحف إلى المهلة التي أعطاها المجلس الأعلى للدولة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي من أجل تفعيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها المركزي، مشيرة إلى أن المجلس قد أعطى المحافظ مهلة أسبوع من أجل ذلك.
وفي الشأن الإقليمي والعربي رصدت صحف ليبيا تقدم الجيش اليمني في الساحل الغربي بمساندة من قوات التحالف العربي على ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشارت إلى الوضع السياسي في الساحة العراقية من أجل تشكيل حكومة عقب نتائج الانتخابات.
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GMT 19:12 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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