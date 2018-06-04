اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

رأت الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين إن مقتل 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية على مشارف مدينة الحديدة ، فضلاً عن استعادة أهم قاعدة للميليشيا الحوثية ، شمال صعدة ، يشكل ضربة قوية للحوثيين ومؤشر على انهيار المنظومة العسكرية للحوثيين الطائفيين.
وقالت الصحف إن فشل المبعوث الأممي إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، في إقناع الحوثيين بالمفاوضات ، سيفسح المجال واسعا أمام جيش الشرعية بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة مدن تعز والحديدة ، وأخيراً العاصمة صنعاء.
وتطرقت صحف الإثنين إلى تصريحات العاهل الأردني ، الملك عبدالله وتشديده على ضرورة بدء حوار شامل وعقلاني بين الحكومة ومجلس الأمة ، حول مشروع قانون ضريبة الدخل بهدف تحقيق التوازن بين الضرائب والخدمات المقدمة للمواطن.
ونقلت الصحف تصريحات الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،ومطالبته كل من يملك معلومة عمن لا يستحق الجنسية اللبنانية أن يقدمها لجهاز الأمن العام في لبنان.
GMT 18:43 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 18:30 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 18:28 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 18:25 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 18:21 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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