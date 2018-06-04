اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

رأت الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين إن مقتل 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية على مشارف مدينة الحديدة ، فضلاً عن استعادة أهم قاعدة للميليشيا الحوثية ، شمال صعدة ، يشكل ضربة قوية للحوثيين ومؤشر على انهيار المنظومة العسكرية للحوثيين الطائفيين.

وقالت الصحف إن فشل المبعوث الأممي إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، في إقناع الحوثيين بالمفاوضات ، سيفسح المجال واسعا أمام جيش الشرعية بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة مدن تعز والحديدة ، وأخيراً العاصمة صنعاء.

وتطرقت صحف الإثنين إلى تصريحات العاهل الأردني ، الملك عبدالله وتشديده على ضرورة بدء حوار شامل وعقلاني بين الحكومة ومجلس الأمة ، حول مشروع قانون ضريبة الدخل بهدف تحقيق التوازن بين الضرائب والخدمات المقدمة للمواطن.

ونقلت الصحف تصريحات الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،ومطالبته كل من يملك معلومة عمن لا يستحق الجنسية اللبنانية أن يقدمها لجهاز الأمن العام في لبنان.