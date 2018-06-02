اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة السبت اتفاق وزير الخارجية السوداني الدرديرى محمد أحمد ، أمس مع نظيرة الإثيوبي على الإسراع في عقد اللجنة الاقتصادية العليا لبحث قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز فرص التعاون في مجال النقل البري.

ونشرت تأكيد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جيمى ماك جولدريك، ومدير العمليات بالأونروا في الضفة الغربية سكون أندرسون، أن قيام إسرائيل بعمليات هدم ونقل جماعي للمجتمع البدوي الفلسطيني في منطقتي ( خان الأحمر ) و ( أبو الحلو ) الواقعتين على مشارف القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة، يمثل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف والقانون الدولي والإنساني.

ولفتت الانتباه إلى تقدم قوات الجيش اليمني في منطقة المدمن بمديرية التحيتا بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، أسفرت عن مصرع عدد من عناصرها.

وعرجت على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون ستعقد كما كان مخططا لها في 12 يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة مع موفد رفيع المستوى من بيونج يانج.