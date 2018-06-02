اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة السبت اتفاق وزير الخارجية السوداني الدرديرى محمد أحمد ، أمس مع نظيرة الإثيوبي على الإسراع في عقد اللجنة الاقتصادية العليا لبحث قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز فرص التعاون في مجال النقل البري.
ونشرت تأكيد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جيمى ماك جولدريك، ومدير العمليات بالأونروا في الضفة الغربية سكون أندرسون، أن قيام إسرائيل بعمليات هدم ونقل جماعي للمجتمع البدوي الفلسطيني في منطقتي ( خان الأحمر ) و ( أبو الحلو ) الواقعتين على مشارف القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة، يمثل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف والقانون الدولي والإنساني.
ولفتت الانتباه إلى تقدم قوات الجيش اليمني في منطقة المدمن بمديرية التحيتا بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، أسفرت عن مصرع عدد من عناصرها.
وعرجت على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون ستعقد كما كان مخططا لها في 12 يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة مع موفد رفيع المستوى من بيونج يانج.
GMT 18:59 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
GMT 18:50 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 18:44 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 18:28 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 18:14 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت
حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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