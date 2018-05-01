اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء افتتاح الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني بمقر الرئاسة في مدينة رام الله حيث أكد رئيس دولة فلسطيني في كلمته أنه لا سلام دون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين .

وأولت اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية إن إعلان الرئيس الأميركي بشأن القدس، وقراره نقل سفارة بلاده إليها،شجعت حكومة اليمين في اسرائيل على تسريع خطواتها الهادفة الى تغيير الواقع القائم في المدينة وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني.

وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،20 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسيران محرران.

وأوردت أقوال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، إن استمرار استهداف المقدسات يتطلب دورا عربيا واسلاميا استثنائيا بعد وصول الاعتداءات والانتهاكات ومحاولات تغيير الأمر الواقع، خاصة ما يجري الآن بالمدينة المقدسة الى درجة خطيرة لا يمكن السكوت عنها .

ونشرت الصحف تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التي قال فيها، إن فلسطين لا تباع ولا تشترى بالمال، وأن حقوق الشعب الفلسطيني لا تقع في إطار المساومات والصفقات المالية المشبوهة ولا الصفقات السياسية التي لا تستند إلى قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.