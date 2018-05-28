اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين اتفاق باكستان وأفغانستان على العمل معًا لتعزيز العلاقات الثنائية وتحسين الوضع الأمني في المنطقة.

واهتمت برفض باكستان لتصريحات المسؤولين الأفغان الذين انتقدوا قرار البرلمان الباكستاني بشأن ضم منطقة القبائل الباكستانية إداريًا إلى إقليم خيبر بختونخواه.

وأخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على ستة مسلحين من عناصر منظمة إرهابية محظورة خلال عملية نفذتها في إقليم البنجاب.

وتابعت في الشأن الأمني مقتل اثنين من رجال الشرطة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون أمس في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

وتطرقت إلى تأهب الأحزاب السياسية للنزول إلى المعترك السياسي بعد إعلان الرئيس الباكستاني الخامس والعشرين من يوليو المقبل موعدًا للانتخابات العامة.

وأشارت إلى احتفال باكستان اليوم بذكرى التجارب النووية التي أجرتها في عام 1998م لتصبح بذلك أول دولة إسلامية تملك القنبلة النووية.

أفغانياً أخبرت الصحف عن مقتل ثمانية جنود جراء هجوم انتحاري نفذته حركة طالبان على مركز عسكري في إقليم هلمند.

وعرجت صحف باكستان على التقدم الذي تحرزه القوات الحكومية في اليمن ضد المليشيات الانقلابية.

وتناقلت أنباء الخسائر البشرية والمادية التي خلفها الإعصار البحري "مكونو" في سلطنة عمان واليمن.