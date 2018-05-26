اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة السبت مسار تأليف الحكومة الجديدة الذي استهلَّه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أمس، بجولة على رؤساء الحكومات السابقين، على أن يستأنف مشاوراته مع الكتل النيابية الاثنين المقبل.

ورصدت الصحف، مستجدات الأزمة السورية مشيرة إلى الإنفجارات التي هزت أمس، أحياء المدنيين في مختلف أنحاء مدينة درعا جنوب البلاد، إثر استهدافها من قبل قوات نظام الأسد، بقذائف هاون ومدفعية، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وتابعت المشاورات الجارية بين مختلف القوى السياسية العراقية، من أجل بلورة تحالف يمهد لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وصولا إلى تأليف الحكومة الجديدة في البلاد .

وتطرقت الصحف إلى مسيرات العودة، التي تواصلت بالأراضي الفلسطينية المحتلة أمس، وتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الفلسطينيين

وأخبرت عن تمكن الجيش الوطني اليمني أمس، من تحرير منطقة وادي الجسر غرب مدينة تعز، بعد طرد ميليشيات الحوثي الانقلابية منها وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وتناقلت صحف لبنان الأنباء المتعلقة بإعصار "مكونو" المداري الذي ضرب أرخبيل سقطرى اليمني الأربعاء الماضي، مبرزة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول شبه الجزيرة العربية، لمواجهة تداعياته .